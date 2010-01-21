Иракским врачам разрешат носить оружие
Для защиты от родственников больных
Иракским врачам разрешат носить при себе оружие, сообщает Лента.ру со ссылкой на Radio Netherlands Worldwide. Соответствующий законопроект был разработан правительством страны в целях обеспечения безопасности медработников.
Поводом для законодательной инициативы стали многочисленные жалобы врачей на неправомерные действия со стороны родственников пациентов, умерших в медучреждениях. По негласной традиции, в некоторых районах страны родственники таких пациентов требуют от лечащего врача денежной компенсации.
Разработанный правительством Ирака законопроект определяет меру наказания для лиц, совершивших указанные правонарушения. В частности, им грозит тюремное заключение сроком на три года или штраф в размере не менее десяти миллионов иракских динаров (около восьми тысяч долларов США).
Кроме того, законопроект позволит врачам в случае необходимости работать в течение семи лет после достижения пенсионного возраста (63 года). Документ также предусматривает предоставление медучреждениям права на строительство жилья для сотрудников в непосредственной близости от места работы.
Законопроект, призванный сократить число уезжающих из страны медицинских специалистов, а также способствовать их возвращению из-за рубежа, будет рассмотрен иракским парламентом.