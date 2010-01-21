Томенко призвал шоу-бизнес писать музыку для детей

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призвал отечественный шоу-бизнес создавать музыкальные произведения для украинских детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал во время встречи с педагогами Дарницкого района Киева и презентуя проект «Слуханка для української малечі».

«Сегодня абсолютное большинство музыкальных произведений – это произведения, записанные в исполнении детских хоров или исполнителей в 60-90 годы. В то же время, за период независимости дети в возрасте до 7-8 лет были обделены вниманием деятелей культуры. Я готов, как только появятся интересные музыкальные произведения для детей дошкольного возраста, дополнить это издание, которое сегодня распространяется для детских садов Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО.

На встрече он передал диски «Слуханка для української малечі» в каждое дошкольное образовательно-воспитательное заведение Дарницкого района и сообщил, что диски уже получили детсады Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей, а также несколько районов столицы. Н.ТОМЕНКО напомнил, что постепенно этот диск смогут бесплатно получить все дошкольные образовательно-воспитательные заведения, которых в Украине насчитывается больше 15 тысяч.

*** «Слуханка для української малечі» - совместный проект фонда «Справедливая страна» и Национальной радиокомпании Украины. В него вошло 77 произведений (20 сказок и 57 музыкальных произведений). В основу создания такого издания легла идея собрать разного рода произведения для детей, которые можно было бы использовать как во время детских праздников, так и в повседневной жизни.

Диск состоит из двух частей. В первой части представлены украинские народные сказки, сказки народов мира и авторские сказки, которые выполняют народные артисты Украины; вторая часть - детские песенки, веснушки, игры, считалки, колядки и колыбельные в исполнении как именитых артистов, так и творческих детских коллективов.