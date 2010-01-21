9 иностранных фильмов претендуют на Оскар (список)

Члены Американской киноакадемии отобрали девять картин из 65, которые продолжат борьбу за "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

В полуфинал прошли девять лент: "Келин" (Казахстан), "Секрет в его глазах" (El Secreto de Sus Ojos, Аргентина), "Самсон и Далила" (Samson & Delilah, Австралия), "Мир велик и спасение возможно отовсюду" (Светът е голям и спасение дебне отвсякъде, Болгария), "Пророк" (Un Prophete, Франция), "Молоко скорби" (La teta asustada, Перу), "Аджами" (Ajami, Израиль), "Зима и война" ("Oorlogswinter", Нидерланды) и "Белая повязка" (Das weiße Band", Австрия).

В финал из них пройдут пять фильмов, список которых будет оглашен 2 февраля, а победителя объявят 7 марта в ходе торжественной церемонии вручения наград Киноакадемии.