В Киевской области пьяный милиционер до смерти избил мужчину

Прокуратура Рокитнянского района Киевской области направила в суд уголовное дело в отношении капитана милиции Ставищанского райотдела внутренних дел, который в состоянии алкогольного опьянения, превышая полномочия, избил мужчину, который вскоре умер в больнице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Кроме того, на имя начальника ГУ МВД Украины в Киевской области прокуратурой внесено представление об усилении кадровой и воспитательной работы с личным составом, в частности, в Ставищанском райотделе милиции.