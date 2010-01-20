В Киевской области пьяный милиционер до смерти избил мужчину
18:57, 20 января 2010Общество
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Дело передано в суд
Прокуратура Рокитнянского района Киевской области направила в суд уголовное дело в отношении капитана милиции Ставищанского райотдела внутренних дел, который в состоянии алкогольного опьянения, превышая полномочия, избил мужчину, который вскоре умер в больнице.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Кроме того, на имя начальника ГУ МВД Украины в Киевской области прокуратурой внесено представление об усилении кадровой и воспитательной работы с личным составом, в частности, в Ставищанском райотделе милиции.
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