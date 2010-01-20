В МЧС прочат Украине до 30° мороза

Как сообщает Укргидрометцентр МЧС, 21-го января в южной части страны прогнозируются сложные погодные условия. В Крыму – сильные осадки и сильный гололед, местами налипание мокрого снега, в южных областях – местами сильный снег; в южной части и восточных областях – порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица. 22-25 января, по данным пресс-службы МЧС, произойдет постепенное усиление морозов на большей части территории страны ночью до 17-25°, 24-25 января местами, кроме юга и Закарпатья, – 27-29°, днем до 15-20°.