Под завалами в Луганске могут быть еще 7 человек (добавлены фото)

На данный момент в Луганске делается все для того, чтобы уже в ближайшие часы можно было освободить людей из-под завалов в больнице, где утром прогремел взрыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после ознакомления с ходом спасательных работ на месте происшествия.

Она сообщила, что создана специальная комиссия по расследованию причин взрыва, которую возглавляет министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА.

На данный момент, по информации В.ШАНДРЫ, спасены три человека, еще с одной женщиной установлена связь. Она заблокирована в палате, и уже в ближайшие минуты может быть освобождена спасателями. Министр также отметил, что под завалами могут находиться призительно семь человек.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на сегодняшний день все больные переведены в другие медицинские учреждения

По ее словам, сегодня утром было проведено специальное заседание Кабинета министров, на котором было принято решение о выделении 20 млн. грн. для ликвидации последствий и спасения людей, пострадавших в результате ЧП. «Все, что было необходимо, правительство уже сделало», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сотрудников МЧС и спасателей на месте происшествия достаточно для того, чтобы обеспечивать оперативную и высококачественную работу по спасению людей.

«Наша задача сейчас как можно быстрее, за считанные часы разобрать завалы и сделать все возможное, чтобы спасти тех людей, которые, возможно, под завалами есть», - сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на данный момент медики и милиция продолжают устанавливать точное число людей, которые могут находиться под завалами.

Сегодня же в Луганске она провела заседание специальной комиссии по ликвидации последствий взрыва.