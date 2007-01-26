Блок Тимошенко: поддерживаете ли Вы отставку Черновецкого и горсовета?

При поддержке Блока Юлии Тимошенко создана инициативная группа по проведению местного референдума о недоверии киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва, в состав которой вошли 21- человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской парторганизации «ВО «Батькивщина», группа была создана на собрании граждан, инициированном БЮТ, в котором приняли участие 387 киевлян. Собрание состоялось сегодня в столичном Доме учителя.

По данным пресс-службы, во время собрания киевляне также создали координационную группу, основным направлением работы которой будет согласование действий с другими инициативными группами по проведению референдума. В эту группу вошли народный депутат, председатель политсовета БЮТ в г. Киеве Анатолий СЕМИНОГА, председатель фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА, депутаты Киевсовета от БЮТ Юрий ДМИТРУК и Андрей ПАВЛОВСКИЙ, заместитель председателя КГПО «Батькивщина» Николай ЛУКЬЯНЮК и заведующий агитационным отделом КГПО «Батькивщина» Тарас СИРИЦА.

Также участники собрания определили вопросы, которые будут выноситься на референдум: "Поддерживаете ли Вы досрочное прекращение полномочий киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО?" и "Поддерживаете ли Вы досрочное прекращение полномочий Киевского городского совета?".