В КИУ подозревают, что наблюдатели от БЮТ получили спецзадание

Наблюдатели от Блока Юлии Тимошенко на избирательных участках в Харьковской области ведут себя провокационно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил председатель Харьковской областной организации Комитета избирателей Украины Михаил КАМЧАТНЫЙ.

«Мы выявили тенденцию, что очень провокационно ведут себя представители наблюдателей Юлии ТИМОШЕНКО. Это связано с тем, что они начинают говорить о том, что урны должны не там стоять, и начинают составлять жалобы, то есть акты о нарушении», - сказал М.КАМЧАТНЫЙ.

По его мнению, наблюдателям от БЮТ поставлена соответствующая задача.

«Из своих источников мы узнали, что наблюдателям от Блока Юлии Тимошенко поставлена задача не меньше пяти жалоб каждому принести. Я думаю, что это какие-то свои технологические решения. Главное, чтобы это не повлияло в целом на ход голосования и на результат волеизъявления граждан в Харьковской области», - сказал М.КАМЧАТНЫЙ.