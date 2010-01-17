В Запорожье члены избиркома избили журналистку

В Запорожье члены избирательной комиссии избили журналиста.

Как сообщил УНИАН председатель правления Запорожского отделения Комитета избирателей Украины Роман ПЯТИГОРЕЦ, инцидент произошел на избирательном участке № 7 (округ № 76).

"Члены избирательной комиссии вытолкали и избили журналиста Елену ЯРКИНУ, которая упала со ступенек и разбила мобильный телефон", - сообщил Р.ПЯТИГОРЕЦ.

По данному факту подано обращение в милицию, сотрудники которой сейчас устанавливают обстоятельства и причины происшествия для квалификации инцидента.