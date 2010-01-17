В Запорожье члены избиркома избили журналистку
11:41, 17 января 2010Общество
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Подано обращение в милицию
В Запорожье члены избирательной комиссии избили журналиста.
Как сообщил УНИАН председатель правления Запорожского отделения Комитета избирателей Украины Роман ПЯТИГОРЕЦ, инцидент произошел на избирательном участке № 7 (округ № 76).
"Члены избирательной комиссии вытолкали и избили журналиста Елену ЯРКИНУ, которая упала со ступенек и разбила мобильный телефон", - сообщил Р.ПЯТИГОРЕЦ.
По данному факту подано обращение в милицию, сотрудники которой сейчас устанавливают обстоятельства и причины происшествия для квалификации инцидента.
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