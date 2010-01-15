Снимайте выборы и шлите фото в УНИАН

Фотосервис УНИАН поздравляет граждан Украины с началом президентских выборов и приглашает к сотрудничеству. Все желающие могут прислать свои фото, сделанные во время выборов, по электронному адресу photo#unian.net .

Лучшие из них будут выставлены на фотосайте УНИАН и в витринах нашего информационного агентства. Мы уверены, что незаангажированный взгляд на события и впечатления от них обычных людей глубже всего отражают проблемы жизни страны. Снимайте и присылайте то, что искренне заинтересовало, поразило, разгневало, огорчило или насмешило Вас. Ваш взгляд и Вы сами чрезвычайно интересны для нас!

Наш электронный адрес: photo#unian.net

Размер файла: от 2100 pix и больше по максимальной стороне. Фото должны поступать в формате JPG, размер файла в JPG - не более чем 2 Мегабайта.

Сопроводительный текст: кто (или что) изображен на фото, где и когда кадр был отснят, короткое описание события (2–4 предложения), Ваши имя и фамилия (или псевдоним – по желанию). Желательно, чтобы текст был "доаттачен" (прикреплен) к Вашему сообщению вместе с фото.

Контакты для обратной связи (по желанию)

С уважением и надеждой на сотрудничество

УНИАН фотосервис

380-44-279-3110