В Польше к выборам Президента Украины допустят всех

В Польше смогут принять участие в выборах Президента Украины украинские граждане, не включенные в список избирателей, сформированный на основе зарегистрированных в стране украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Варшаве со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии.

По данным дипломатического представительства, для того, чтобы проголосовать в день выборов, необходимо написать заявление и подать не позже, чем за час до закрытия избирательного участка.

В Посольстве также добавили, что в Польше голосование будет проходить на 4 избирательных участках: в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

Как сообщал УНИАН, раннее Посольство проинформировало, что в выборах Президента Украины смогут принять участие лишь украинцы, которые состоят на учете в посольстве.

Список избирателей должен был быть сформирован до 10 января. По данным украинских дипломатов, в Польше на учете стоят около 7,5 тыс. украинцев (в том числе дети).

В то же время в Польше могут ежегодно находиться от 60 до 320 тысяч украинцев.