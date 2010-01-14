Умерла юрист медиа-профсоюза

Вчера утром после тяжелой болезни умерла член Киевского независимого медиа-профсоюза, журналист и юрист медиа-профсоюза Валентина Прибыльская.

Она стала членом медиа-профсоюза только в прошлом году. Но за время короткого своего пребывания в нашей организации зарекомендовала себя как активная защитница прав журналистов, говорится в сообщении КНМП. Она выиграла несколько дел против работодателей, которые нарушали законы в отношении работников. К ней с уважением относились все те, кто с ней работал и получал от нее юридические услуги.

Нам будет не хватать Валентины, ее оптимизма и энергии. Соболезнуем родным и близким и желаем достойно пережить эту непоправимую утрату.