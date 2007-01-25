Министр обороны обрезал доходы взяточникам в военкоматах

Министерство обороны Украины упростило систему медицинского осмотра для юношей, которые призываются на срочную воинскую службу.

Об этом сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО журналистам в самолете, следуя с рабочей поездкой в Севастополь.

Министр отметил, что подписал соответствующий приказ, по которому с этого года вводится гибкая и прозрачная для призывников система медицинского осмотра в военкоматах. С одной стороны, в Вооруженные Силы будут призывать только тех юношей, которые имеют хорошие физические показатели и способны преодолевать сложности и нагрузки в Вооруженных Силах. А с другой стороны, люди, которые по показателям здоровья не могут служить в ВС, будут освобождены от необходимости каждый год проходить медицинское обследование.

«Будем откровенны – таким образом дополнительно искореняется почва для коррупции, поскольку многих юношей, которым здоровье не позволяет служить в армии, вызывают в военкоматы каждый год, и они вынуждены проходить все процедуры обследования, в результате - значительная часть из них просто откупаются», - сказал А.ГРИЦЕНКО. «Человек, который по состоянию здоровья не может служить в ВС, и это зафиксировано при первом обследовании, снимается с учета как военнообязанный», - сказал министр.