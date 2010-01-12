Возбуждено 20 уголовных дел по нарушениям, касающимся выборов

По фактам нарушения избирательного законодательства уже возбуждено 20 уголовных дел.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Так, с 19 октября 2009 года до 11 января 2010 года во время проведения предвыборной кампании по выборам Президента Украины в органы внутренних дел из 24 регионов поступило 154 сообщения о происшествиях.

Среди таких происшествий больше всего зафиксировано хулиганских проявлений - 67, фактов выявления агитационных материалов, напечатанных с нарушением законодательства – 27. Из заявленных нарушений весомую долю составляют кражи, ограбления, разбойные нападения - 21. Также задокументировано восемь случаев потери (кражи) печати, восемь сообщений о подкупе избирателей. Произошло пять пожаров и поджогов, три случая незаконной агитационной деятельности, три - повреждение имущества, сообщили в ДСО.

В результате проведенных проверок по собранным материалам возбуждено 20 уголовных дел. Из них 11 - по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины; 5 - по ст. 185 (кража); 3 - по ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества); 1 - по ст. 357 (кража, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей).

Также в отношении 44 человек составлены административные материалы, в частности, по ст. 189-2 (нарушение правил изготовления и порядка учета и хранения печатей и штампов, а также изготовление, ввоз, реализация и использование самонаборных печатей), 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печатание, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

Для рассмотрения по принадлежности направлено семь материалов в прокуратуру и один - в территориальный избирательный округ (комиссию). Также вынесено 48 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. По остальным материалам решение не принято, проводятся проверки.