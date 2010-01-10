Уманский аграрный университет получил статус национального

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил статус национального Уманскому государственному аграрному университету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня в Умани во время общения с жителями Черкасской области.

Глава президентского Секретариата Вера УЛЬЯНЧЕНКО зачитала соответствующий указ Президента.

Статус национального университета предоставлен за его ведущую роль в научном обеспечении АПК и подготовку специалистов отрасли.

В.ЮЩЕНКО высоко оценил деятельность этого учебного заведения.