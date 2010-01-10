Уманский аграрный университет получил статус национального
14:32, 10 января 2010Общество
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Ющенко сообщил об этом жителям города
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил статус национального Уманскому государственному аграрному университету.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня в Умани во время общения с жителями Черкасской области.
Глава президентского Секретариата Вера УЛЬЯНЧЕНКО зачитала соответствующий указ Президента.
Статус национального университета предоставлен за его ведущую роль в научном обеспечении АПК и подготовку специалистов отрасли.
В.ЮЩЕНКО высоко оценил деятельность этого учебного заведения.
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