Санитарный врач разрешил работать школам в Киеве

Столичные школьники вернутся к занятиям в понедельник, 11 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации, предоставленной главным санитарным врачом Киева Анатолием ПОНОМАРЕНКО, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения города невысокий, и дети вовремя начнут занятия в школах.

«Информация относительно ужесточения масочного режима, которая появилась в СМИ в начале января, утратила свою актуальность. Главное управление образования и науки КГГА не получало поручения о недопущении детей к участию в праздничных мероприятиях или введении масочного режима в школах и садах. Все школы готовы принять учеников после зимних каникул и начать второй семестр обучения», – сообщила первый заместитель начальника Главного управления образования и науки КГГА Вера ГОРЮНОВА.

Каникулы для школьников Киева начались 26 декабря 2009 года.