В Сумской области сгорела деревянная церковь XIX века
12:49, 08 января 2010Общество
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Причину пожара устанавливают
Сегодня ночью в селе Каменное Лебединского района Сумской области сгорела деревянная Святопокровская церковь (УПЦ Московского патриархата), возведенная в 1870 году.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 7.15 отделением Государственной пожарной охраны МЧС и четырьмя местными поарными командами пожар был ликвидирован. Его причина и размер материального ущерба устанавливаются.
Жертв и пострадавших нет.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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