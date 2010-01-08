В Сумской области сгорела деревянная церковь XIX века

12:49, 08 января 2010
Общество
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Причину пожара устанавливают

Сегодня ночью в селе Каменное Лебединского района Сумской области сгорела деревянная Святопокровская церковь (УПЦ Московского патриархата), возведенная в 1870 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 7.15 отделением Государственной пожарной охраны МЧС и четырьмя местными поарными командами пожар был ликвидирован. Его причина и размер материального ущерба устанавливаются.

Жертв и пострадавших нет.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

 

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