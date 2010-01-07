Сильный ветер мешает убирать снег в Москве

Коммунальные службы Москвы задействовали более 11,5 тысяч единиц снегоуборочной техники для расчистки города от снега в четверг, но сильный ветер осложняет их работу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь профильного департамента города Марина Орлова.

Метеорологи сообщали, что в четверг будет юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

"Начали работать с утра, как только поступило предупреждение о метели. В данный момент в городе работает более 11,5 тысяч единиц техники. Сложности создает сильный ветер, происходит сильное переметание", - сказала Орлова.

Рождественский день может стать рекордным в Москве по выпадению осадков за последнее десятилетие, если выпадет более 11 миллиметров за сутки, а это, по прогнозам синоптиков, вполне возможно. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица, сильный снег с метелью.