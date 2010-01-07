Тигипко: нужно создать запас нефти

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в Украине нужно создать запас нефти и нефтепродуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя данные, согласно которым рост цен на нефть в 2009 году в относительном выражении достиг десятилетнего максимума. В прошлом году стоимость этого вида топлива увеличилась на 78%. Финансово-экономический кризис, геополитическая нестабильность, естественное исчерпание мировых запасов нефти и значительная доля спекулятивного капитала на этом рынке превратили нефтяные котировки в один из важнейших факторов риска для экономик большинства государств, в том числе и Украины.

«Рынок нефти становится все более непредсказуемым. Чтобы снизить риски для экономики, Украине нужно выстраивать собственную систему защитных мероприятий», - считает С.ТИГИПКО.

«Ведущие мировые государства давно поняли, какое влияние на их экономики могут иметь цены на нефть, а потому позаботились о превентивных мероприятиях, – отметил С.ТИГИПКО. – Во-первых, это наращивание собственной добычи нефти, если позволяют природные условия. У Украины такая возможность есть. Новые технологии помогут вдохнуть жизнь в старые месторождения на континентальной части страны, почти неосвоенными остаются шельфы Черного и Азовского морей».

По его мнению, росту добычи нефти в Украине мешают непродуманная лицензионная политика власти, а также коррупция и бюрократия в профильных ведомствах, что не дает возможности выстроить взаимовыгодные отношения с иностранными инвесторами.

Во-вторых, Украине нужно создать запас нефти и нефтепродуктов, отметил С.ТИГИПКО.

«Украина – крупнейшее европейское государство, которое потребляет значительный объем энергоресурсов. Отсутствие нефтяного запаса делает нас беззащитными перед угрозой сокращения поставок нефти или резких скачков цен на нее. К сожалению, власть считает, что лучше решать проблемы по мере того, как они поступают, а не вести продуманную экономическую политику», – заявил С.ТИГИПКО.