Через сутки очереди на границе с Беларусью будут ликвидированы

В Государственной таможенной службе Украины заверяют, что через сутки очереди на украинско-белорусской границе будут ликвидированы.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Государственной таможенной службы Украины, благодаря усилиям руководства полностью возобновлен въезд украинских транспортных средств в Беларусь.

В связи с окончанием срока действия разрешений украинским перевозчикам на въезд в Беларусь в пунктах пропуска уже несколько суток наблюдается скопление грузовых автомобилей.

По состоянию на утро 29 декабря на нейтральной полосе пункта пропуска «Новые Яриловичи – Новая Гута» в Черниговской области скопилось 70 больших грузовых автомобилей (так называемых ТІRов) и 20 других транспортных средств.

Нормализация ситуации и возобновление движения стало результатом рабочей встречи руководителей таможенных служб Украины и Беларуси Анатолия МАКАРЕНКО и Александра ШПИЛЕВСКОГО, которая состоялась сегодня.