Кто будет представлять Украину на Евровидении-2010?

30 декабря в 13.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кто будет представлять Украину на конкурсе “Евровидение-2010»?»

”Национальная телекомпания Украины (УТ-1) объявила имя артиста, который будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2010» - начинающий исполнитель Василий Лазарович.

Будут обсуждаться вопросы:

Насколько прозрачной была процедура отбора и справедливо ли решение Национальной телекомпании?

Почему именно В.Лазаровича посчитали достойным представлять страну на известнейшем конкурсе, за которым следит вся Европа?

Чем необходимо руководствоваться при определении кандидатуры?

Участники:

главный продюсер Нового канала Оксана Панасивская;

телевизионный продюсер шоу «Фабрика зірок-3» Алексей Гончаренко,

участники шоу «Фабрика зірок-3»;

певец Виталий Козловский;

музыкальный продюсер Алена Мозговая.

Ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

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