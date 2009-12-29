Кто будет представлять Украину на Евровидении-2010?
30 декабря в 13.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кто будет представлять Украину на конкурсе “Евровидение-2010»?»
”Национальная телекомпания Украины (УТ-1) объявила имя артиста, который будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2010» - начинающий исполнитель Василий Лазарович.
Будут обсуждаться вопросы:
Насколько прозрачной была процедура отбора и справедливо ли решение Национальной телекомпании?
Почему именно В.Лазаровича посчитали достойным представлять страну на известнейшем конкурсе, за которым следит вся Европа?
Чем необходимо руководствоваться при определении кандидатуры?
Участники:
главный продюсер Нового канала Оксана Панасивская;
телевизионный продюсер шоу «Фабрика зірок-3» Алексей Гончаренко,
участники шоу «Фабрика зірок-3»;
певец Виталий Козловский;
музыкальный продюсер Алена Мозговая.
Ул. Крещатик, 4, конференц-зал.
Аккредитация по телефонам: (044) 501-99-34, (050) 4111821, (050) 4730960.