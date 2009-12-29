Украина назвала своего представителя на Евровидении

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2010» будет представлять Василий ЛАЗАРОВИЧ.

Как сообщает пресс-служба Первого Национального телеканала, такое решение почти единогласно сегодня принял художественный совет Национальной телекомпании Украины. Из 11 членов художественного совета 10 поддержали кандидатуру В.ЛАЗАРОВИЧА.

На пресс-конференции, посвященной объявлению представителя Украины на «Евровидении-2010», президент НТКУ Василий ИЛАЩУК отметил: «Я убежден, что Василий ЛАЗАРОВИЧ достойно представит своим бас-баритоном Украину в Норвегии. Было решено, чтобы не создавать ажиотажа вокруг конкурса «Евровидение», избрать представителя путем внутреннего голосования».

Как информирует НТКУ, В.ЛАЗАРОВИЧ родился в 1981 году на Прикарпатье.

В.ЛАЗАРОВИЧ известен как участник мюзикла ”Экватор”, где сыграл Александра ІІ. Выступал на конкурсе ”Славянский базар”, на конкурсе ”Новая волна” в Юрмале в 2007 г. занял 9 место.

В этом году конкурс “Евровидения” проходил в Москве. Следующий конкурс песни “Евровидение” пройдет в норвежском Осло.