В Киеве ограбили КредоБанк

Сегодня днем в Киеве неизвестный мужчина с применением оружия ограбил отделение «КредоБанка», расположенное в Голосеевском районе на улице Саксаганского, 99.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУМВД Украины в г. Киеве, в 14.55 в отсутствие посетителей мужчина в возрасте 35-40 лет со спортивной сумкой вошел в банковское учреждение, достал предмет, похожий на обрез охотничьего ружья, и стал требовать у кассира деньги. Испугавшись, девушка-кассир отдала ему 17 тысяч 400 грн., 1890 евро, 1500 долларов и 4500 российских рублей, которые на тот момент находились в этом банковском учреждении. Получив деньги, неизвестный с места преступления скрылся.

Как отметили в ЦОС, физической охраны в банке не было, была лишь камера видеонаблюдения. Функции по охране этого отделения возложены на одну из частных охранных структур.

Для установления личности и задержания грабителя в столице введен специальный план «Сирена».