Аэропорт «Борисполь» не работает

Работу международного аэропорта «Борисполь» планируется возобновить сегодня, 29 декабря, до 12.00.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, для того чтобы международный аэропорт смог заработать как можно быстрее, по поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО максимально задействованы усилия транспортников для очистки взлетно-посадочной полосы и территории аэропорта от снега.

«Международный аэропорт «Борисполь» – главные транспортные ворота Украины. Поэтому мы должны максимально сконцентрировать усилия, чтобы сегодня до 12:00 аэропорт заработал», - подчеркнул В.ШЕВЧЕНКО.

В пресс-службе напомнили, что в ночь с 28 на 29 декабря существенно ухудшились метеорологические условия по территории Украины, в результате чего была осложнена работа транспортно-дорожного комплекса. В частности, из-за сильного снегопада временно не работает аэропорт «Борисполь».