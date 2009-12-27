Горел поезд Полоцк-Симферополь

В 03.35 27 декабря в Роменском районе Сумской области, на перегоне между железнодорожными станциями Бахмач – Ромодан, в машинном отделении тепловоза пассажирского поезда №393 сообщением „Полоцк - Симферополь”, возник пожар, в результате которого огнем уничтожена высоковольтная камера машинного отделения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 04.50 тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС и пожарным поездом пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задержка движения 3 поездов составляет около 3 часов. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.