Умер создатель «растительной косметики» Ив Роше

Во Франции скончался предприниматель Ив Роше, сообщает France Info.

Основатель известной корпорации, носящей его имя, умер в Париже на 80-м году жизни, большую часть которой он посвятил производству "растительной косметики". По замыслу Роше, его продукция должна была создаваться из естественных ингредиентов и быть доступной широкому кругу потребителей.

Марка Роше была создана в 1959 году, а первые его магазины открылись в 1969-м - до этого товары рассылались по почте. Сейчас в компании трудятся 15 тысяч человек по всему миру, предприятия Yves Rocher расположены в трех десятках стран, и компания имеет оборот в два миллиарда евро.

Помимо предпринимательской деятельности, Роше занимался общественной работой: в течение 46 лет, с 1962 года по 2008-й, он занимал должность мэра в своем родном городке Ля-Гасилли в Бретани.