Президент ставит Госказначейство под контроль специальных комиссий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О неотложных мерах по нормализации казначейского обслуживания местных бюджетов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ подписан в связи с многочисленными обращениями местных органов исполнительной власти и распорядителей бюджетных средств и с целью обеспечения выполнения Государственным казначейством требований законодательства, в частности, Бюджетного кодекса, относительно распорядителей средств местных бюджетов.

В пресс-службе констатируют, что на сегодня сложилась катастрофическая ситуация с выполнением органами государственного казначейства платежных поручений на перечисление бюджетных средств. Особенно остро эта проблема стоит для местных бюджетов. Несмотря на то, что по состоянию на 24 декабря 2009 года на счетах местных бюджетов учитывалось 8,4 млрд. грн., местные органы власти не могут рассчитаться с поставщиками товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности регионов. Так, по данным регионов, на сегодня органами государственного казначейства не выполнены платежные поручения по перечислению средств из государственного и местных бюджетов на общую сумму более 2,5 млрд. гривен (160 тыс. платежных документов). Фактически деятельность местной власти Госказначейством заблокирована.

Согласно указу, Совету министров Автономной Республики Крым, местным государственным администрациям Президент поручил создать не позднее 28 декабря 2009 года комиссии по проверке:

- состояния выполнения на местах требований законодательных и нормативно-правовых актов по соблюдению установленных порядка и сроков регистрации обязательств распорядителей бюджетных средств;

- операций по перечислению средств на осуществление расходов, предусмотренных в общем и специальном фондах местных бюджетов;

- операций по зачислению средств на регистрационные и специальные регистрационные счета распорядителей и счета получателей средств местных бюджетов,

- а также соблюдения технологического регламента территориальными органами Государственного казначейства Украины в системе электронных платежей Национального банка Украины, -

(далее - Комиссии) с привлечением в состав комиссий представителей органов прокуратуры, региональных органов Службы безопасности Украины, территориальных управлений Национального банка Украины, а также Министерства финансов Автономной Республики Крым, финансовых управлений местных государственных администраций.

Комиссии должны обеспечить:

- подготовку вывода о соблюдении законодательства, регулирующего порядок расчетно-кассового обслуживания местных бюджетов, по состоянию на 28 декабря 2009 года;

- оперативное сопровождение исполнения в территориальных органах Государственного казначейства Украины операций по перечислению средств на осуществление расходов, предусмотренных в общем и специальном фондах местных бюджетов, зачисление средств на регистрационные и специальные регистрационные счета распорядителей и счета получателей средств местных бюджетов;

- безотлагательное сообщение правоохранительных органов о фактах нарушений бюджетного законодательства.

Президент обязал Государственное казначейство Украины обеспечить проведение до 30 декабря 2009 года включительно органами Госказначейства регистрации бюджетных обязательств распорядителей средств местных бюджетов и осуществления в день получения платежных поручений соответствующих платежей относительно погашения обязательств по всем статьями расходов, в том числе путем соответствующего увеличения длительности операционного времени работы с клиентами и операционного дня территориальных органов Государственного казначейства Украины 28-30 декабря 2009 года; содействие работе комиссий.

Кроме того, Президент предложил Национальному банку Украины продолжить операционный день 28-30 декабря 2009 года с учетом увеличения длительности операционного дня территориальных органов Государственного казначейства Украины в эти дни; а также обеспечить участие представителей территориальных управлений НБУ в работе комиссий.

В.ЮЩЕНКО предложил Генеральной прокуратуре Украины обеспечить участие представителей органов прокуратуры в работе комиссий и оперативно реагировать на выявленные факты нарушений бюджетного законодательства.

Комиссии должны ежедневно информировать Президента о результатах работы.