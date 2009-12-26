Янукович обещает привести Украину в Евросоюз

01:01, 26 декабря 2009
Общество
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"Но я хочу это сделать"

Украина сможет претендовать на членство в ЕС, если достигнет европейских стандартов, считает лидер Партии регионов, кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире программы «Шустер Live».

"Если мы не создадим в Украине европейский уровень жизни, нам и говорить о вступлении в Евросоюз не стоит... Но я хочу это сделать. И я сделаю это", - заверил он журналистов.

 

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