Янукович обещает привести Украину в Евросоюз

Украина сможет претендовать на членство в ЕС, если достигнет европейских стандартов, считает лидер Партии регионов, кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире программы «Шустер Live».

"Если мы не создадим в Украине европейский уровень жизни, нам и говорить о вступлении в Евросоюз не стоит... Но я хочу это сделать. И я сделаю это", - заверил он журналистов.