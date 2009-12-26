Янукович обещает привести Украину в Евросоюз
01:01, 26 декабря 2009Общество
2056
"Но я хочу это сделать"
Украина сможет претендовать на членство в ЕС, если достигнет европейских стандартов, считает лидер Партии регионов, кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ
Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире программы «Шустер Live».
"Если мы не создадим в Украине европейский уровень жизни, нам и говорить о вступлении в Евросоюз не стоит... Но я хочу это сделать. И я сделаю это", - заверил он журналистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter