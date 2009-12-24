СМИ: мэр Коктебеля насмерть сбил пешехода
ГАИ ведет расследование
Автомобиль, которым управлял мэр крымского поселка Коктебель Алексей БУЛЫГА, сбил насмерть пенсионера, сообщает газета "Кафа".
Авария произошла еще 18 декабря.
Машина марки KIA сбила 72-летнего феодосийца, переходившего дорогу. Пешеход получил многочисленные травмы и погиб на месте ДТП.
Газета "Комсомольская правда в Украине" со ссылкой на пресс-службу крымской ГАИ сообщает: "Пешеход переходил дорогу в темном неположенном месте, где и был совершен наезд".
"Перед поворотом на Коктебель притормозил до 60 км в час, а навстречу шел целый потом машин. Моросило, поэтому свет фар буквально слепил. Около дорожно-эксплуатационного участка в Насыпном метров 70 после пешеходного перехода проехала навстречу машина с мощными фарами. И в ту же секунду я ощутил удар в левое крыло моей машины, стал тормозить, так как понял, что на мой автомобиль налетел прохожий, очевидно убегавший от встречной машины", - отмечает сам А.БУЛЫГА.
Работники ГАИ предполагают, что пенсионера ослепил свет фар встречной машины, он заметался посреди дороги. Наткнувшись на машину мэра Коктебеля, мужчина упал на капот и закрыл своим телом лобовое стекло.
"К тому времени машина уже остановилась. Я вызвал "скорую". Пешеход был еще жив, но к приезду медиков скончался на моих руках", - сказал мэр.
ГАИ ведет расследование, но предварительно дознаватели неофициально сказали, что вины А.БУЛЫГИ, скорее всего, нет. Он действительно сбавил скорость, подъезжая к повороту на Коктебель, пишет "Комсомолка".