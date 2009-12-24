Спасатели вытянули из Десны «Мерседес» с телами трех людей

23 декабря в Черниговской области из реки Десна вблизи села Вишни Коропского района, с глубины около 6 метров спасателями МЧС с помощью специальной инженерной техники был поднят легковой автомобиль „Мерседес-Бенц G-200” с телами трех людей, который 14 декабря съехал с грунтовой дороги в реку и затонул.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, водолазные работы проводились в сложных условиях: этот участок реки покрыт льдом толщиной до 40 сантиметров, скорость течения - 0,5-1,0 м/с. Правоохранительные органы проводят расследование.