Две женщины под видом снятия порчи отнимали деньги и золото

В Донецке задержаны две женщины, которые под видом снятия порчи похитили у граждан более 100 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Калининский райотдел милиции Донецка от граждан поступили три заявления о том, что неизвестные женщины под предлогом снятия порчи забирали деньги и изделия из золота.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались жительницы Луганской области, одна из которых – ромской национальности, другая – славянка.

Следствием установлено, что одна из мошенниц играла роль гадалки, а ее подельница помогала завлекать жертв. Объект обмана злоумышленницы подбирали случайно, чаще всего обращались к молодым девушкам. О том, что преступницы действуют вместе, прохожие не догадывались.

Схема действий злоумышленниц была простой: напарница аферистки просила жертву «просто побыть рядом», ссылаясь на то, что хочет узнать свою судьбу, но опасается быть обманутой. Когда же женщины подходили к лже-предсказательнице, та рассказывала о порче на судьбу не только основной клиентки, но и ее новоиспеченной знакомой. Потерпевшие, которые проникались опасениями за свое будущее, тут же соглашались воспользоваться услугами прорицательницы. Жертве предлагалось вынести из дома ценности и деньги якобы для того, чтобы снять с них «сглаз завистников». Потом, по сценарию, девушка должна была отвернуться или отойти, чтобы не нарушать «таинство обряда». Потерпевшие выпускали злоумышленниц из виду буквально на минуту, но этого времени подельницам хватало, чтобы скрыться.

По словам начальника уголовного розыска Калининского райотдела милиции Донецка Михаила АБРАСЁВА, обе задержанные ранее судимы. «Одна - за аналогичное преступление, а вторая - за убийство сожителя. В Донецке злоумышленницы не впервые», - сказал он и добавил, что на данный момент проверяется, сколько фактов мошенничества еще было совершено задержанными в Донецке.

«Самый большой «улов» предприимчивых гадалок составил около 108 тыс. грн.», - констатировал М.АБРАСЁВ.

По его словам, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), в соответствии с которой им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.