Пожизненно приговорен мужчина, изнасиловавший и убивший девочку

Апелляционный суд Запорожской области приговорил к пожизненному заключению жителя Куйбышевского района, совершившего изнасилование и убийство несовершеннолетней девочки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Запорожской областной прокуратуры, двойное преступление было совершено в октябре 2004 года.

"Столкнувшись в лесополосе около с.Гусарка с несовершеннолетней местной жительницей злоумышленник напал на девочку и изнасиловал ее, а затем, очевидно, с целью сокрытия преступления задушил несовершеннолетнюю", - сообщили в пресс-центре.