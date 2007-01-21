Пожизненно приговорен мужчина, изнасиловавший и убивший девочку
18:31, 21 января 2007Общество
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Сообщает Запорожская прокуратура
Апелляционный суд Запорожской области приговорил к пожизненному заключению жителя Куйбышевского района, совершившего изнасилование и убийство несовершеннолетней девочки.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Запорожской областной прокуратуры, двойное преступление было совершено в октябре 2004 года.
"Столкнувшись в лесополосе около с.Гусарка с несовершеннолетней местной жительницей злоумышленник напал на девочку и изнасиловал ее, а затем, очевидно, с целью сокрытия преступления задушил несовершеннолетнюю", - сообщили в пресс-центре.
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