Украина ведет переговоры с РФ о повышении ставок на транзит нефти

Украина ведет переговоры о повышении для Российской Федерации ставки за транзит нефти по украинским нефтепроводам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, переговорный процесс может быть завершен до конца 2009 года.

Вместе с тем Б.СОКОЛОВСКИЙ не уточнил, до какого уровня планируется повысить ставку транзита нефти, сославшись на коммерческую тайну.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.