Персона нон-грата был на похоронах Кушнарева с разрешения СБУ

Служба безопасности Украины разрешила разовый въезд в Украину депутату Государственной думы России Константину ЗАТУЛИНУ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Дмитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, Д.ЗАТУЛИН, которому запрещен въезд в Украину, находился два дня в Харькове на законных основаниях.

По словам Д.ГОРКОЛЬЦЕВА, согласно распоряжению руководителя СБУ и администрации Государственной пограничной службы, «ЗАТУЛИНУ был разрешен одноразовый въезд на территорию Украины с 18 по 20 января». В Харьков он прибыл для участия в похоронах народного депутата Украины Евгения Кушнарёва 19 января, сказал пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2006 года СБУ запретила въезд в Украину К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украины.

4 декабря СБУ разрешила К.ЗАТУЛИНУ временный одноразовый въезд на территорию Украины для участия в 7-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации, которое состоялось в Киеве 4-6 декабря.