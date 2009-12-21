На лечение детей за границей веделено еще 22 миллиона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о выделении дополнительно 22 млн. грн. на лечение украинцев за границей.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 15 декабря.

Законом предусматривается на 22 млн. грн. увеличить объем бюджетных назначений Министерству здравоохранения. Источником покрытия дополнительных расходов предусмотрено увеличение прогноза вывозной пошлины на соответствующий объем в текущем году. Принятие закона даст возможность обеспечить проведение операций больным детям, нуждающимся в трансплантации костного мозга и стоящим на очереди в Министерстве здравоохранения Украины.