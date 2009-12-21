Гидрометцентр: сюрпризы погоды идут на спад

С 23 декабря в Украине начнется потепление. Об этом во время пресс-конференции в «Главред-медиа» рассказал начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

По словам синоптика, значительное похолодание, наблюдавшееся на всей территории Украины в последнюю неделю, было вызвано сразу тремя активными циклонами, действующими на территории страны.

Кульбида сообщил, что на сегодняшний день в Украине остался лишь один циклон, «который влияет на погоду крайнего востока Украины». Там «снегопады сменились дождем, повысилась температура до +5-7, но сегодня положительные температуры изменяются на минусовые и к вечеру в Луганской области температура воздуха понизится до 3-8 градусов мороза», - рассказал синоптик.

«С 23 декабря ожидается потепление», - сказал он. По словам синоптика, в ближайшие дни на территорию Украины придет антициклон, «в котором такого набора опасных явлений просто быть не может». Кульбида прогнозирует в ближайшие дни относительно спокойную погоду, «за исключением крайнего запада, где атмосферные фронты время от времени будут обусловливать осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, но количество осадков не будет критическим», - сказал он.