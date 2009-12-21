Васюник призывает не наломать дров при смене руководства Киевгорстроя

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призывает Киевскую горгосадминистрацию взвешенно подойти к вопросу смены руководства «Киевгорстроя».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

И.ВАСЮНИК напомнил, что «Киевгорстрой» является генеральным подрядчиком реконструкции НСК «Олимпийский». По его словам, в ближайшие дни запланировано внеочередное заседание акционеров «Киевгорстроя», где, по его информации, планируется рассмотреть вопрос об отзыве с должностей всего руководства «Киевгорстроя».

«Смена руководства структуры, которая является генеральным подрядчиком главного объекта (Евро-2012), несет столько рисков, что мы их сейчас можем даже не понять», - сказал И.ВАСЮНИК, подчеркнув недопустимость подобных игр вокруг «лакомых кусочков».

Он предложил Коордсовету направить руководству КГГА письмо с просьбой очень взвешенно подойти к решению этого вопроса.