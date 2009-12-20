Сенат США утвердит реформу здравоохранения

Президенту Обаме удалось заручиться необходимым большинством в сенате для утверждения пакета законопроектов, реформирующих систему здравоохранения в США, сообщает Би-Би-Си.

Консервативно настроенный демократ Бен Нелсон согласился поддержать реформу в обмен на запрет федерального финансирования абортов и дополнительные ассигнования в бюджет его штата Небраска.

Законопроект, который демократы надеются провести через конгресс до Рождества, предоставит доступ миллионам американцев, не имеющих медицинского страхования, к федеральным средствам для оплаты лечения и лекарств.

Однако из законопроекта были изъяты положения о введении государственной службы здравоохранения.