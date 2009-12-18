Информация ГАИ о состоянии дорог на территории Украины

Департамент ГАИ МВД Украины предоставляет информацию о погодных и дорожных условиях на территории Украины по состоянию на 6.00 пятницы, 18 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ, в течение минувших суток на большей части страны наблюдались осадки в виде снега (Волынская, Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая области, г. Киев), образование местами гололедицы (Закарпатская, Тернопольская и Херсонская области).

Ограничивалось движение автомобильного транспорта на территории Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областей.

В частности, в Херсонской области ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 189 – км 203 (образование затора).

В Николаевской области ограничено движение транспортных средств по автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в направлении г. Херсон (в связи с закрытием движения по указанной дороге на территории Херсонской области).

В Запорожской области усложнено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

- Р-37 Энергодар-Васильевка-Бердянск км 156 - км 203 (Бердянский и Токмакский районы);

- Т-04-01 Днепропетровск-Васильковка-Покровское-Гуляйполе-Токмак-Мелитополь км 176-185 Пологовский р-н;

- Т-08-03 Запорожье-Мариуполь- км 121-125 Пологовский р-н.

В Донецкой области ограничено движение пассажирских и грузовых транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

- Киев-Харьков-Довжанский, км 741 - км 752;

- Знаменка-Луганск-Изварино, км 397 - км 446;

- Знаменка-Луганск-Изварино, км 455 - км 478;

- Знаменка-Луганск-Изварино, км 492 - км 516;

- Славянск-Донецк-Мариуполь, км 140 - км 220.

3 целью предотвращения осложнений в дорожном движении и совершения дорожно-транспортных происшествий при неудовлетворительном состоянии дорог в регионах задействовано 3160 единиц специальной техники.

В отношении должностных лиц дорожных (коммунальных) служб составлено 68 административных протоколов и издано 106 предписаний на устранение выявленных недостатков.

Информация о дорожно-транспортных происшествиях, сопутствующей причиной которых было зимнее скольжение или снежный накат, не поступала, отметили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.