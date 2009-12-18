В Луганской области бастует коллектив обогатительной фабрики «Белореченская», протестуя против нового тарифа на железнодорожные грузоперевозки, установленного одноименной шахтой, являющейся владельцем железнодорожной ветки станции Сборная, по которой фабрика отправляет обогащенный уголь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в терркоме угольщиков «Луганскуголь», вагоны с уже обогащенным углем не отправляются с фабрики уже в течение девяти дней.

По словам председателя правления обогатительной фабрики Михаила КАМИНСКОГО, шахта заявила, что действующие тарифы - 46 копеек за перевозку одной тонны на километр и 150 гривен за маневровые работы – сегодня не отвечают действительности, и руководство установило новую цену - 1 гривню 50 копеек.

По словам М.КАМИНСКОГО, для фабрики это неприемлемая цена. Сегодня ни одно грузо-транспортное управление по такой цене не отгружает уголь. У Луганского грузо-транспортного управления, в которое входит и фабрика «Белореченская», максимальный тариф на перевозку - 84 копейки.

В то же время, по словам заместителя директора шахты "Белореченская" по экономическим вопросам Сергея ХАЛАДЖИ, “в связи с ростом расходов на производство, ростом зарплат, на сегодняшний день согласовано повышение тарифа в два раза. Новый тариф сейчас находится на согласовании на фабрике. Ответа пока еще нет”.

По словам представителя шахты, “на сегодняшний день уголь, который заходит на фабрику, принимается. Но отгрузку готовой продукции мы вынуждены были остановить, потому что систематически не осуществляется расчет за предоставление услуги по перевозке”.

В ответ коллектив обогатительного предприятия перекрыл другие железнодорожные пути, которые ведут к шахте, протестуя против нового тарифа на грузоперевозку, установленного шахтой.

Справка УНИАН. ОАО «ГОФ «Белореченская» является дочерним предприятием ГХК "Луганскуглепереработка". Специализируется на обогащении рядового угля. Основным видом продукции, которую производит предприятие, является угольный концентрат.

Уставный фонд ОАО «ГОФ «Белореченская» составляет 4 млн. 224,8 тыс. грн. Государству в лице Минтопэнерго принадлежит 48,9% акций общества, по 17% акций принадлежит ОАО «Новые технологии» (Киев), ЗАО «Донбассхолдинг» (Енакиево, Донецкая обл.) и ООО «Промтехнологии» (Луганск).