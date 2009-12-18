Житель Харьковской области совершил самосожжение

В Харьковской области мужчина 1956 года рождения совершил самосожжение.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, это произошло в селе Гонтов Яр Валковского района.

По ее данным, обгоревшее тело мужчины было найдено утром 15 декабря на территории заброшенной молочно-товарной фермы в салоне его собственного сожженного автомобиля «Москвич-408». Мужчина работал водителем “скорой помощи” и как пропавший без вести находился в розыске с 11 декабря с.г.

На факт самосожжения указывают результаты опроса односельчан, выводы работников милиции. На месте события, в частности, найдена канистра из-под бензина и зажигалка, отметила Л.ВОЛКОВА.

Милиция сообщила жене погибшего о произошедшем.