Что сделают украинцы, если получат две платежки за газ (опрос)

Каждый третий украинец считает, что не следует реформировать систему газовых поставок в отопительный сезон. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина, которые переданы УНИАН.

Согласно результатам опроса, большинство украинцев - 71,3% - обеспокоены возможными проблемами с теплоснабжением и поставками газа в связи с похолоданием. Только каждого пятого респондента - 21,2% - такие проблемы не беспокоят, а 7,5% - затруднились ответить на вопрос.

При этом каждый третий украинец - 35,3% - считает, что проводить реформирование системы газовых поставок необходимо – но не в отопительный сезон. Немногим меньшее количество опрошенных - 28,6% - уверены, что такое реформирование проводить не нужно, и почти столько же - 24,8% - затруднились с ответом на данный вопрос. Немедленное проведение реформирования системы газовых поставок готов поддержать только каждый десятый респондент - 11,3%.

Подавляющему большинству украинцев - 82,3% - ничего не известно о создании новой структуры «Нафтогазмережи», которая заменит существующие облгазы и горгазы. Знают об этом лишь 1,5% опрошенных, а 16,2% не определились с ответом на данный вопрос.

Почти половина украинцев - 45,8% - в случае, если для оплаты услуг по газоснабжению получит две платежки, не будет оплачивать ни одну из них. Около трети опрошенных - 34,8% - затруднились ответить на этот вопрос. Платежку обл- или горгаза в данном случае оплатят 14,3% респондентов, платежку «Нафтогазмережи» - 5,1%.

Кроме того, по результатам всеукраинского исследования, более половины украинцев - 64,1% - оплачивают коммунальные услуги в полном объеме. Частично оплачивают такие услуги – внося часть суммы – каждый пятый респондент - 21,8%, а 11,3% платят за коммунальные услуги выборочно – одни услуги оплачивают, другие – нет. Только 2,8% граждан Украины коммунальные услуги не оплачивают совсем.

Более трети опрошенных - 37,4% - планируют частично оплачивать коммунальные услуги в случае очередного повышения цен на них. Почти такое же количество респондентов - 35,4% - собираются оплачивать коммунальные услуги полностью, а 21,8% украинцев затрудняются определиться с тем, как будут платить за коммунальные услуги в случае очередного повышения цен на них. Не собираются платить за услуги в этом случае 5,4% опрошенных.

Телефонный опрос «Отопительный сезон в Украине» проводился с 14 по 15 декабря 2009 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.