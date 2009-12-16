В Луцке опять закрывают на карантин все школы

В Луцке в связи с заболеваемостью учеников гриппом и ОРВИ на карантин закрывают все школы.

Как сообщили УНИАН в городском управлении образования, с 18 по 24 декабря во всех учебных заведениях Луцка будет объявлен карантин.

Сейчас занятия прекращены уже в четырех школах города и 31 школе в целом по области.

План отработки занятий пока согласовывается, отметили в управлении образования.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Волынской ОГА Мария ГОГОША, сейчас уровень заболеваемости составляет 90,9,9 на 10 тыс. населения, тогда как эпидпорог для области - 75,5 на 10 тыс. населения. За последние сутки к медикам в связи с гриппом и ОРВИ обратились 1 тыс. 964 человека, из них 1 тыс. 351 – дети. Госпитализированы 78 человек, из них 47 – дети.