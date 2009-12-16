Нацбанк хочет знать, куда пошли деньги на охрану

Национальный банк Украины (НБУ) просит коммерческие банки отчитаться об объемах средств, выделенных на улучшение охраны помещений банков и проведения операций инкассации.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №11-212/5747-23314, текстом которой располагает УНИАН.

Отчеты должны быть составлены до 11 января 2010 года. Период составления отчетов – за четвертый квартал 2009 года и планируемые расходы в 2010 году с поквартальной разбивкой.

В телеграмме указывается, что «по причине резкого увеличения числа нападений на банковские учреждения» Нацбанк Украины в 2009 году своими постановлениями повысил требования к техническому состоянию и организации охраны помещений банков и проведению операций по перевозке валютных ценностей и инкассации средств в банках Украины.

Предоставление отчетов осуществляется в рамках контроля за выполнением вышеуказанных нормативных актов.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обязал своих подчиненных до 1 декабря проверить наличие в банковских учреждениях систем охраны и возбудить уголовные дела в случае их отсутствия против руководителей банков за служебную халатность.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поддержал инициативу генпрокурора. При этом он отметил, что Верховная Рада не рассматривает специально разработанный по этому поводу законопроект, а НБУ, несмотря на неоднократные обращения и просьбы со стороны МВД, не дает соответствующих поручений банкам.

Кроме того, 19 ноября в Донецке Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в массовых ограблениях банков в Украине в первую очередь виновны банкиры. По его словам, банкиры «уже открыто заявляют, что не будут никоим образом оплачивать видеосистемы наблюдения или другие предупредительные мероприятия, то есть они считают, что сумма украденного не так уж и велика по сравнению с той суммой, которую нужно вложить в безопасность».

В начале декабря т.г. Нацбанк обратился к коммерческим банкам с просьбой предоставить данные о преступных нападениях на банковские учреждения, совершенных в 2008 году и за 11 месяцев текущего года.