УБОП задержал группу, кравшую уголь с идущих поездов

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Запорожского главка милиции задержали преступную группу, специализировавшуюся на хищении грузов из вагонов железнодорожных составов на ветке, ведущей в Бердянский морской порт.

Как сообщил УНИАН начальник ГУ МВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ, в состав группы входило 7 человек, которые осуществляли кражи непосредственно во время движения поездов.

По информации Запорожского УБОП, злоумышленники забирались в вагоны на станции Пологи, набивали принесенные с собой мешки перевозимой продукцией (в основном углем), сбрасывали их с состава, а затем на участке, где поезд замедлял ход, спрыгивали.

"Сброшенные мешки собирались трактором, оснащенным для этой цели спецприспособлением, ускорявшим процесс погрузки, и отвозились от железнодорожного полотна. В дальнейшем, по словам задержанных, похищенное сдавалось перекупщикам, которые реализовывали его на меткомбинаты Донецкого региона", - сообщили в УБОП, отметив, что получали злоумышленники за украденное в 2,5 раза меньше его фактической стоимости.

"Задержали группу в момент хищения 16 тонн коксующегося угля. Его реальная цена составляет около 320 долларов за тонну, а злоумышленники сдавали его по тысяче гривень за тонну", - отметили в УБОП.

На данный момент действия задержанных квалифицированы как преступление, предусмотренное ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Ведется работа по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений и механизмов реализации краденного. Ведется следствие.