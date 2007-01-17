Прощание с Кушнаревым продлится до утра 19 января

С 20.00 18 января до 7.00 19 января в Благовещенском соборе состоится прощание с народным депутатом Евгением Кушнарёвым.

Похоронят Е.Кушнарёва 19 января в 13.00 на 2-ом городском кладбище на центральной аллее рядом с могилой бывшего губернатора Харьковской области Александра Масельского, сообщает веб-сайт горсовета.

Комиссию по организации похорон возглавил городской председатель Михаил ДОБКИН. В состав комиссии вошли секретарь городского совета Геннадий КЕРНЕС, председатель Харьковского областного совета Василий САЛЫГИН, первый заместитель городского председателя Александр КРИВЦОВ, бывшие руководители города, почетные граждане г. Харькова, депутаты.

Ожидается приезд в Харьков премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров, депутатов Верховной Рады Украины.