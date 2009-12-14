В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму из-за возможного ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на территории автономии ожидаются местами сильный снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

Проезд по дорогам Крыма, в том числе в районе Ангарского и Грушевского перевалов, в настоящее время обеспечен, добавили в МЧС.