Спасли 6 украинских моряков судна, затонувшего в Средиземном море

Спасены уже шестеро украинских моряков – члены экипажа судна „Salla-2”, затонувшего в Средиземном море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по поручению министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО была создана оперативная рабочая группа, которая координирует деятельность зарубежных дипломатических и консульских учреждений Украины в районе катастрофы с целью содействия в проведении поиска и спасения украинских граждан, – членов экипажа судна „Salla-2”. Оперативную рабочую группу возглавил лично П.ПОРОШЕНКО.

По оперативной информации дипломатических и консульских учреждений Украины, по состоянию на 23.00 субботы, 12 декабря, кроме нашего соотечественника, находящегося в посольстве Украины в Бейруте (Ливан), спасены еще пять украинских моряков, которые находятся в медицинских учреждениях Хайфы (Израиль) и обследуется врачами.

Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на шторм.

Посольства и Генеральные консульства Украины в регионе аварии продолжают оказывать необходимую помощь украинским морякам.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря около 21.45 по местному времени из грузового судна „Salla-2” (порт приписки Конго, владелец судна компания Sela Shipping LTD (Израиль) поступил сигнал SOS. В то время судно находилось на расстоянии 115 морских миль от берега Кипра.

Неподалеку находились два торговых судна и военный корабль ООН (“Laura Schulte”). По прибытии на место аварии были обнаружены две спасательные лодки, в одной из них находился гражданин Украины, который был поднят на борт военного корабля ООН.

Всего на борту судна были 12 членов экипажа, все граждане Украины.

В спасательной операции принимают участие кипрские и израильские спасатели, а также корабль сил НАТО.

По предварительной версии, причиной аварии судна мог стать шторм.