Спасли 6 украинских моряков судна, затонувшего в Средиземном море
Операция идет, несмотря на шторм
Спасены уже шестеро украинских моряков – члены экипажа судна „Salla-2”, затонувшего в Средиземном море.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по поручению министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО была создана оперативная рабочая группа, которая координирует деятельность зарубежных дипломатических и консульских учреждений Украины в районе катастрофы с целью содействия в проведении поиска и спасения украинских граждан, – членов экипажа судна „Salla-2”. Оперативную рабочую группу возглавил лично П.ПОРОШЕНКО.
По оперативной информации дипломатических и консульских учреждений Украины, по состоянию на 23.00 субботы, 12 декабря, кроме нашего соотечественника, находящегося в посольстве Украины в Бейруте (Ливан), спасены еще пять украинских моряков, которые находятся в медицинских учреждениях Хайфы (Израиль) и обследуется врачами.
Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на шторм.
Посольства и Генеральные консульства Украины в регионе аварии продолжают оказывать необходимую помощь украинским морякам.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря около 21.45 по местному времени из грузового судна „Salla-2” (порт приписки Конго, владелец судна компания Sela Shipping LTD (Израиль) поступил сигнал SOS. В то время судно находилось на расстоянии 115 морских миль от берега Кипра.
Неподалеку находились два торговых судна и военный корабль ООН (“Laura Schulte”). По прибытии на место аварии были обнаружены две спасательные лодки, в одной из них находился гражданин Украины, который был поднят на борт военного корабля ООН.
Всего на борту судна были 12 членов экипажа, все граждане Украины.
В спасательной операции принимают участие кипрские и израильские спасатели, а также корабль сил НАТО.
По предварительной версии, причиной аварии судна мог стать шторм.