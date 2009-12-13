Черновцы получили из Германии грант на 500 тысяч евро

Немецкий государственный банк KfW выделит Черновцам грант на полмиллиона евро для улучшения городского водоснабжения. Соответствующее соглашение подписали городской председатель Николай ФЕДОРУК и директор банка KfW в Киеве Кристиан ДЬОРНЕР.

Как передает корреспондент УНИАН, К.ДЬОРНЕР отметил, что немецкий государственный банк KfW уже 15 лет сотрудничает с Украиной и за это время проинвестировал почти 500 миллионов евро для реализации инновационных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и финансов.

За два последних года представители банка посетили 20 городов Украины, в 15 из которых провели основательные исследования. По результатам этих исследований для сотрудничества в развитии инноваций банк избрал Черновцы, Львов и Кременчуг. Черновцы заинтересовали банк готовностью к конструктивному сотрудничеству и наличием конкретных инновационных проектов, одним из которых является проект модернизации системы водоснабжения.

По подписанному соглашению банк на безвозвратной основе предоставляет Черновцах грант в размере 500 тысяч евро на разработку технико-экономического обоснования проекта модернизации городской системы водоснабжения.

С целью определения исполнителя этого обоснования уже проведен международный открытый тендер, в котором приняли участие 8 компаний с Германии, Дании, Австрии. После квалификационного отбора до финала тендера дошли три компании, набравшие свыше 70 со 100 возможных баллов.

Оценка квалификационного заявления каждой компании осуществлялась с учетом ее финансовой возможности, наличия соответствующего кадрового ресурса и опыта в разработке подобных проектов в сфере водоснабжения на протяжении последних пяти лет, доступности технической экспертизы. Основным критерием для определения победителя тендера является качество предложенной им методологии, будет учитываться также цена экспертных услуг. Главной целью проекта является улучшение системы водоснабжения Черновцов.

Как отметил Н.ФЕДОРУК, Черновцы намереваются использовать опыт Германии, чтобы водоснабжение в городе отвечало европейским стандартам – как по качеству воды, так по экономическим показателям этой услуги.

Конечным результатом реализации проекта может стать сооружение так называемого «Прутского водозабора», что приведет к значительному удешевлению воды в Черновцах.