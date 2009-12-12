Ющенко принял участие в открытии нового корпуса больницы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии нового стационарного корпуса коммунального заведения «Тернопольское районное территориальное медицинское объединение».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО поздравил коллектив заведения с сегодняшним событием, отметив его важность для города.

«Я хочу поздравить всех с завершением строительства. Это одна из тех побед, которые происходят в нашей жизни», – сказал В.ЮЩЕНКО, пожелав всем присутствующим в первую очередь крепкого здоровья.

Президент выразил уверенность, что в этом заведении пациентов будут всегда встречать высокопрофессиональные специалисты.

Глава государства осмотрел новое лечебное заведение и передал сертификаты на медицинское оборудование для него.

В рамках открытия объекта также состоялось вручение государственных наград и благодарностей Президента Украины.

*** Строительство нового стационарного корпуса Тернопольской центральной районной больницы началось в декабре 1997 года. Новый комплекс, в частности, будет предоставлять услуги по лабораторной и ультразвуковой диагностике, рентгенологическому и маммографическому обследованию, стационарную и реанимационную помощь.

В целом Тернопольская центральная районная поликлиника обслуживает свыше 63 тысяч населения, в том числе более 24 тысяч детей. Ежесуточно поликлиника заведения принимает около 650 посетителей. Больница насчитывает 235 койко-мест.